عرضت وزارة الطاقة الأمريكية 11 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد للبيع قبيل سريان عقوبات على إيران من المتوقع أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية من الخام.

وأظهر إخطار يوم الإثنين، حسب وكالة رويتروز، أن فترة التسليم لصفقة البيع المقترحة من خامات عالية الكبريت ستكون بين الأول من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر .

وقال تاجر نفط لرويترز إن الصفقة جاءت لتظهر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ إجراءات لكبح زيادات أسعار الطاقة قبيل العقوبات.

وساهم ازدهار النفط الصخري في ارتفاع إنتاج الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، وينظر مشرعون أمريكيون على نحو متزايد إلى المبيعات من الاحتياطي كوسيلة لخفض العجز وتمويل العمليات الحكومية.