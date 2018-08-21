بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج الحالي مليونين و371 ألفا و675 حاجا وحاجة حسب إحصائيات رسمية سعودية.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان بإن "إجمالي أعداد الحجاج بلغ مليونين و371 ألف و675 حاجا منهم مليون و758 ألفا و722 من خارج المملكة و612 ألفا 613 من الداخل". وبخصوص توزيع الحجاج حسب الذكور والإناث بلغ عدد الذكور مليونا و327 ألفا و127 حاجا مقابل مليون و44 ألفا و548 حاجة.



وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحجاج بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي 34 ألفا و140حاجا وحاجة بنسبة 1.9 في المائة وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي 395 ألفا و410 حجاج بنسبة 22.5 في المائة.



وأشار المصدر إلى أن عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية بلغ مليون و49 ألفا و496 حاجا بنسبة 59.7 بالمائة فيما بلغت أعداد حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 116 ألفا و83 حاجا بنسبة 9.5 في المائة.



ووفقا لذات الاحصائيات بلغ عدد حجاج الدول الأوروبية 88 ألفا و601 حاج بنسبة 5 في المائة بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا 24 ألفا و922 حاجا بنسبة 1.4 في المائة.