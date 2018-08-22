شارك أزيد من 60 ألف طفل من الجنوب الكبير هذه السنة في المخيمات الصيفية المتواجدة عبر المناطق الساحلية للوطن.

وقال وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي خلال زيارة تضامنية أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي قادته رفقة وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية و وزير الصحة السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ إلى مركز المسنين بباب الزوار و مخيم شباب الجنوب بالقادوس ببلدية الهراوة " أن أكثر من 60 ألف طفل منحدر من مختلف ولايات الجنوب استفادوا هذه السنة من مخيمات الترفيه المتواجدة في المناطق الساحلية للتراب الوطني مضيفا أن حضور الوفد الوزاري بمناسبة العيد لمثل هذه المخيمات يعد تعبيرا و تكريسا للقيم التضامنية و الأخوية و كذا قيم المحبة التي تجمع الجزائريين.

و بعد ان هنأ الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك و خاصة أسلاك الأمن و قوات الجيش الوطني المرابطة بالحدود لضمان سكينة المواطنين قال بدوي أن هذه الزيارة التضامنية التي قادته رفقة الوفد الوزاري إلى مركز المسنين بباب الزوار و مخيم شباب الجنوب بالقادوس هي بـ"هدف تقاسم فرحة العيد معهم و ذلك تعبيرا عن القيم التضامنية و التلاحم بين الجزائريين التي كرسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوجيهاته و تعليماته". لقد أرسلت لك هذا الموضوع حول العيد والاصطياف.