توفي شاب يبلغ من العمر 23 سنة في أول أيام عيد الأضحى في حادث مروري خطير على مستوى الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة و الدار البيضاء بالقرب من مشروع المسجد الأعظم.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول بن خلف الله خالد، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية "إن حادثا مروريا خطيرا وقع على الساعة 9سا03 صباحا بالمحمدية بالقرب من المسجد الأعظم على مستوى الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة و الدار البيضاء حيث اصطدمت سيارة يقودها شاب من الجزائر العاصمة عمره 23 سنة بمقطورة شاحنة و الذي لقي حتفه على الفور في عين المكان". و ذكر المسؤول أنه تم تسخير للعملية وحدتي الحماية المدنية للحراش و المحمدية بالإضافة إلى شاحنة و سيارتين من أجل رفع المقطورة و السيارة من الطريق السريع و كذا نقل جثة الشاب إلى مصلحة حفظ الجثث بالعاليا. و قال عن أسباب الحادث أنها تبقى "مجهولة" في انتظار ما سوف يتوصل إليه تحقيق مصالح الأمن لولاية الجزائر.