تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر يوم الإثنين، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة، وذلك إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر يوم 20 أوت 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذف صاروخي من نوع RPG7، مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، 50 كيلوغراما من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات؛ بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات. وتأتي هذه النتائج المحققة ميدانياـ حسب ذات المصدرـ لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بأمن وسلامة التراب الوطني.