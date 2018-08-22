توفي المدرب الوطني للملاكمة دحماني عثمان اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 46 سنة بعد تعرضه لسكتة قلبية، حسبما علمته وكالة الانباء الجزائرية من الاتحادية الجزائرية للملاكمة.

وكان دحماني مدربا للنادي الرياضي لمدينة البليدة كما عين لعدة مناسبات ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني لاسيما خلال المنافسة نصف الاحترافية "الرابطة العالمية للملاكمة" حيث توفي صبيحة اليوم الأربعاء بمقر سكناه بالبليدة تضيف الاتحادية.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل الطاقم الاداري والفني بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد وكل أقاربه وأصدقائه. وسيوارى الفقيد الثرى اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بمقبرة البليدة.