استقرت الليرة التركية التي تواجه ضغوطا مقابل الدولار، اليوم الأربعاء و سط تداولات ضعيفة، بعدما قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، بأن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام في أزمة أثارتها مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتفاقمت جراء نزاع مع واشنطن.

وبلغت العملة التركية صباح اليوم الأربعاء 6.0820 ليرة للدولار، مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء عند 6.0600 ليرة.

وكان التداول هزيلا عن المعتاد وربما كان معظمه في الأسواق الخارجية بعدما أغلقت الأسواق التركية منذ منتصف نهار الإثنين في عطلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.