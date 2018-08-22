تم الالتزام ببرنامج المداومة التجارية في ثاني أيام عيد الأضحى بنسبة 99,92 بالمائة عبر الولايات الست (6) التابعة للمديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة, حسب ما صرح به اليوم الأربعاء المدير الجهوي للتجارة بالنيابة عاشور بوزيدة.

وأوضح نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن متابعة المداومة قدرت بـ 100 بالمائة بولايات قسنطينة وتبسة وأم البواقي و بسكرة مقابل 99,51 بالمائة بباتنة.

وقال بوزيدة كذلك أن ما لا يقل عن 5567 تاجر تم تسخيرهم لتنفيذ برنامج المداومة خلال يومي عيد الأضحى عبر ست ولايات بشرق البلاد.

وقد شملت المداومة على الخصوص 677 مخبزة عبر الولايات الست المعنية و 2905 تاجر للمواد الغذائية العامة و 46 مطحنة و 17 ملبنة، وفقا للسيد بوزيدة.

وأفاد المدير الجهوي للتجارة بالنيابة كذلك بأن ست (6) وحدات لبيع المياه المعدنية تم إدراجها ضمن برنامج المداومة الرامي إلى ضمان خدمة أدنى للمواطنين خلال عيد الأضحى.