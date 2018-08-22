عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة وضع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل يوم من اللقاء المرتقب عقده في جنيف بين جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي ونيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن الرئيس بوتين ناقش مع أعضاء المجلس عددا من الشؤون الداخلية والحالة الراهنة ووضع العلاقات الروسية الأمريكية. كما لفت بيسكوف إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول القضية السورية.

يشار إلى أن بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سيجتمع غدا الخميس في جنيف مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومستقبل العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات الروسية -الأمريكية توترا منذ بعض الوقت.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس الثلاثاء على مواطنين روسيين اثنين وشركتين إحداهما روسية والثانية سلوفاكية بدعوى مساعدة شركة روسية أخرى لتجنب العقوبات فيما يتعلق بأنشطة تتعلق بالجرائم الإلكترونية. كما أعلنت أيضا عن فرض عقوبات على شركتي شحن وست سفن روسية، قالت أنها تشارك في نقل منتجات بترولية مكررة إلى سفن كورية شمالية "في انتهاك" لقيود الأمم المتحدة . وفي المقابل توعدت روسيا بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة.