تراجعت شركة سيال في تموين سكان بلديات الجزائر العاصمة بالماء بشكل مقلق خلال يومي العيد وفصل الصيف مما يتطلب تدخل وزير الموارد المائية للتحقيق في القضية التي تثير تذمر واستياء وسط المواطنين.

اشتكى سكان عدة أحياء ببلديات الجزائر العاصمة منها عين طاية المرسى برج البحري الرغاية باب الزوار وادي الرمان بوزريعة وغيرها من أزمة تموين بالماء حيث جفت الحنفيات منذ بداية فصل الصيف وقررت شركة سيال حرمان سكان عدة أحياء من الماء والاكتفاء بفتح الماء ساعات أو اقل فقط .

وازدادت الأزمة خلال يومي العيد حيث كشفت مناوبة شركة سيال بأن شكاوي المواطنين تم تسجيلها بعدد من البلديات وأكدت الشركة بان السبب هو نقص الماء وعدم امتلاء عدد من الخزانات في وقت يبقى المواطنون يعانون الأزمة أمام تهرب مسؤولي الشركة من المسؤولية أمام تفاقم الأزمة في وقت يسدد فيه المواطنون الفواتير بانتظام وفي وقت السدود ممتلئة والأمطار التي تساقطت خلال فصل الشتاء كافية فأين الخلل فهل هناك مشكل لدى هذه الشركة التي يشرف عليها الفرنسيون.بعد أن حققت نجاحا كبيرا في السنوات السابقة.