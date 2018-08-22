تولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إدارة اتحاد الأوروغواي لكرة القدم وسيشرف على تنظيم انتخابات شفافة لرئيس جديد له، وفقا لما ذكره اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وقد تورط الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم في أزمة في يوليو الماضي عندما استقال رئيسه ويلمر فالديز فجأة من منصبه قبل ساعات من التصويت الذي كان من المتوقع أن يتم فيه إعادة انتخابه.

وشرح فالديز أسبابا عائلية لقراره، نافياً تقارير إعلامية بأن الأمر يتعلق بتسجيلات صوتية غامضة حول عقد أمن ملعب يضر بسمعته.

وفشلت محاولة على المضي قدمًا في الانتخابات لأن اثنين من المرشحين لم يستوفيا متطلبات كونميبول.

وفي رسالة بعث بها إلى الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم وأكدتها كونميبول، قال الفيفا إنه سيجعل النظام الأساسي للجمعية متوافقًا مع قوانينه الخاصة قبل إجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت الرسالة "إن تفويض لجنة التنظيم سيستمر حتى 28 فبراير 2019. وستكون لجنة التنظيم بمثابة لجنة انتخابية يكون قرارها حازما".

ومنع مأزق الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم الأوروغواي من تجديد عقد المدرب أوسكار تاباريز. وسيتولى فابيان كويتو، مدرب منتخب بلاده تحت 20 سنة، مهمة تدريب الفريق في مباراة ودية أمام المكسيك الشهر المقبل.