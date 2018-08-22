نفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "كل الأخبار الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية"، والتي تحدثت عن حدوث خلاف بين الناخب الوطني المعين حديثاً جمال بلماضي ومناجير المنتخب حكيم مدان، حيث أشار البعض، يضيف البيان، إلى قيام مدرب "الخضر" بتقطيع القائمة الموسعة التي منحت له من طرف المناجير.

وذكرت الاتحادية في بيانها "هذه الأكاذيب الهدف منها التشويش على عمل الاتحادية، والبحث على خلق البلبلة"، لتضيف "ولا يعقل أن يصدق البعض هذه الأقاويل، كون الناخب الوطني شخص محترف ولا يمكن أن يقدم على هكذا تصرف صبياني "تقطيع الورقة ورميها".

من جهتها تؤكد الاتحادية، حسب ذات البيان، أنها ستتصدى إلى هذا النوع من الأكاذيب عن طريق قسم الإعلام الخاص بها، وقد يصل الأمر إلى فضح هؤلاء المشوشين، وستحاول جاهدة أن تضع الجمهور الرياضي في قلب الحدث عن طريق الأخبار الصحيحة.