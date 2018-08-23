اضطر آلاف من سكان مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا لترك منازلهم ومكاتبهم أثناء قيام خبراء المتفجرات بالعمل على إبطال مفعول قنبلة تزن نحو 500 كيلوغرام تعود للحرب العالمية الثانية واكتشفت خلال أعمال بناء. واضطر الأشخاص الذين يقيمون داخل دائرة نصف قطرها 300 متر من موقع الاكتشاف إلى مغادرة المنطقة .

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس أن مسؤولي الإطفاء أوضحوا أن عملية الإخلاء شملت حوالي 7200 شخص كما كان لا بد من إغلاق مركز تسوق ودار رعاية ومما زاد الأمور تعقيدا أن الإغلاق جاء في وقت بدأت فيه ساعة الذروة المسائية الليلة الماضية مما تسبب في ارتباك حركة المرور كما تأثرت المواصلات العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور 73 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية ( 1939 - 1945) مازالت عشرات الآلاف من القنابل التي أُلقيت على الأراضي الألمانية من قِبل دول الحلفاء مدفونةً تحت الأرض وتتسبب أحيانا في وقوع ضحايا من السكان وخبراء إبطال مفعول المتفجرات..ويتم اكتشاف وجود هذه القنابل عادة خلال أعمال البناء.