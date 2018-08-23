انتشل الحرس البحري التونسي أمس الأربعاء جثث أربعة مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة قابس بالجنوب الشرقي للبلاد.

وقالت إذاعة (صبرة أف أم) المحلية التونسية نقلا عن مصدر أمني قوله إن الجثث يُعقد أنها تعود لأربعة شبان من أصل تسعة كان مركبهم قد غرق ليلة الأحد الماضي أثناء محاولتهم الإبحار نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من شاطئ القرين من محافظة مدنين بأقصى الجنوب الشرقي التونسي.

وأشارت إلى أن النيابة العمومية أمرت بتحويل الجثث للتشريح بمدينة قابس لتحديد هويات أصحابها والأسباب الحقيقية للوفاة. وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن مركبا خشبيا على متنه تسعة أشخاص على الأقل غرق قبالة سواحل مدينة قابس,حيث قامت وحدات من الحرس البحري مدعومة بطائرة عمودية بالبحث عن ركابه.

وعادة ما تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الاٍيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر،خلال الصيف بالنظر إلى هدوء البحر. وتعتبر جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كلم فقط.