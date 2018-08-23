أعلنت ليبيا أمس الأربعاء رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وقال محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية - في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - إن بلاده لن تقبل أبدا ما يتردد من أنباء" حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وأكد أن ليبيا لا تقبل ولن تقبل هذا الإجراء "المجحف وغير المشروع" فلديها ما يزيد على سبعمائة ألف مهاجر غير شرعي على أراضيها يشكلون عبئا ثقيلا عليها، مشددا على ضرورة إعادة المهاجرين إلى دول المصدر التي أتوا منها، ومؤكدا بأن ليبيا بلد عبور و"عانت ولازالت تعانى الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

و دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته بالضغط على دول المصدر وتحمل نفقات إعادتهم"، مجددا التأكيد على أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها .

وتأتي تصريحات سيالة بعد ساعات من تصريح للحكومة الإيطالية تحدثت عن إعادة نحو 170 مهاجرا غير شرعي إلى ليبيا. وكانت السفينة ديتشوتي التي أنقذت مهاجرين غير شرعيين قبل خمسة أيام قد وصلت إلى ميناء كاتانيا الإيطالي أول أمس الثلاثاء. كما أعلنت في وقت سابق دول شمال إفريقيا رفضها المطلق لاستقبال أية مخيمات أو مراكز لاحتضان المهاجرين غيرالشرعيين، مؤكدة بذلك رفضها للمقترح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، وسعت إيطاليا إلى تمريره. وقالت إنها غير مستعدة لأن تجعل من أراضيها منصات مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين ضاق بهم فضاء الاتحاد الأوروبي.