جاء الفنان العالمي جورج كلوني في المرتبة الأولى لقائمة الممثلين الأعلى دخلا على مستوى العالم.

وجنى جورج كلوني بين يونيو من عام 2017 وحتى الشهر نفسه من عام 2018، 239 مليون دولار أمريكي، حسب مجلة "فوربس".

وباع كلوني شركته للخمور إلى شركة بريطانية، أعلنت وقتها شراء شركة "كاسيميجوس" مقابل 700 مليون دولار، مع دفع 300 مليون دولار إضافية خلال عقد من الزمن.

وقال كلوني عن الأمر إنه لو سئل قبل أربع سنوات حول امتلاك شركة بمليار دولار فلم يكن يجيب بـ"نعم".