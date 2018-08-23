أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجري في فرنسا، أن أكثر من 50% من الفرنسيين غير راضين على عمل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ويرون أن سياسته تؤثر سلبا على وضعهم الشخصي.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته مؤسسة "Elabe" لقناة "BFMTV" التلفزيونية أن 54% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع، أعلنوا أن أعمال ماكرون تحزنهم.

ويعد هذا المؤشر الأسوأ منذ يوليو عام 2017. وفي الوقت ذاته امتنع ثلث المشاركين في الاستطلاع عن الإجابة على السؤال بهذا الشأن. وقالوا إنه من السابق لأوانه التعليق على عمل ماكرون، فيما يعتبر 14% من الفرنسيين أن أعمال الرئيس مرضية.

وإضافة إلى ذلك فيرى 58% من الفرنسيين أن سياسة الرئيس "تؤثر سلبا على وضعهم الشخصي"، بينما يشير 57% منهم إلى التأثير السلبي لأعماله على بلادهم. أما 36% فيعتقدون أن الوضع في فرنسا لا يزال مستقرا، فيما يرى 6% فقط أن الوضع يتحسن.

هذا وأعلن 80% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتبرون ماكرون سياسيا "استبداديا"، بينما يعتقد 72% منهم بأن الرئيس ماكرون سياسي "حيوي". ويثق 62% من الفرنسيين بأن ماكرون "يريد أن يغير شيئا حقا".

وأجري استطلاع الرأي العام في الـ21 والـ22 من أوت الجاري عبر الأنترنت وشارك فيه 1003 أشخاص تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما.