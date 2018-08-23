أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية إطلاق قمر اصطناعي أوروبي بتكنولوجيا جديدة لقياس سرعة الرياح في الغلاف الجوي للأرض إلى المدار من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية الليلة الماضية.

وكان من المقرر أن ينطلق القمر المثبت على صاروخ "فيجا" أول أمس الثلاثاء ولكن العملية تأجلت 24 ساعة بسبب سرعة الرياح فوق المركز الفضائي لكن تم إطلاق القمر بنجاح مساء الأربعاء في موعده المحدد.

وقالت الوكالة قبل عملية الإطلاق إن "أيولوس" سيكون أول قمر اصطناعي يقيس سرعة الرياح على الأرض مباشرة منالفضاء باستخدام تقنية ليزر جديدة وسيكون نظام الليزر الذي أطلق عليه اسم "آلادين" قادرا على استكشاف أقرب 30 كيلومترا من الغلاف الجوي للأرض، مضيفةً أن البيانات التي ينتظر أن يوفرها القمر من مداره على ارتفاع 320 كيلومترا فوق سطح الأرض من شأنها أن تسهم في تحسين توقعات الطقس والأبحاث المناخية على المدى البعيد.