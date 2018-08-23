كشفت وسائل إعلام مصرية عن حادث طريف ونادر في إحدى قرى محافظة أسيوط المصرية، حيث عثر أحد الأهالي على قطعة ذهبية في أمعاء الأضحية.

وأكد صاحب الأضحية أنها كانت بصحة جيدة، وقام بشرائها من السوق قبل أسبوعين. وعقب ذبحها، وأثناء قيام السيدات بتنظيف الأمعاء، عثرن بداخلها على مجموعة من المسامير والأخشاب الصغيرة، ربما تكون تناولتها مع الكلأ، ولكن المفاجأة تمثلت في العثور على قطعة ثمينة، عبارة عن قرط ذهبي.

وقررت النساء اقتسام ثمن القرط الذهبي بعد بيعه، واعتباره هدية بمناسبة عيد الأضحى.