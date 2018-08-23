توفي ستة أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح في عدة حوادث مرور منها ستة حوادث أكثر دموية سجلت في اليوم الثاني من عيد الأضحى أي ما بين 22 إلى 23 أوت بمختلف مناطق الوطن.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة، بوفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح، في انقلاب سيارة بقرية بورواتة ببلدية بوكرام دائرة الأخضرية.

وللتذكير فإن ستة أشخاص توفوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في ستة حوادث مرور وقعت ليلة عيد الأضحى كما توفي ستة آخرون وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في ستة حوادث مرور سجلت في اليوم الأول من العيد.

من جهة آخرى تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل انتشال حالتي وفاة غرقا في المجمعات المائية في كل من ولاية النعامة حيث توفي طفل يبلغ من العمر 11 سنة غرقا ببركة مائية بقرية سيدي براهيمي ببلدية المغرار بينما في ولاية غرداية توفي شخص غرقا يبلغ من العمر 35 سنة في سد بالمكان المسمى بني يزقن ببلدية بونورة