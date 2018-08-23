أعلنت ثلاث جامعات كندية، اليوم الخميس، أن أطباء سعوديين تحت التمرين مسجلين في برامجها نالوا حق البقاء في البلاد لثلاثة أسابيع إضافية.

وصرح سلفاتوري سبادافورا، نائب عميد قسم الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة تورنتو، أن الملحقية الثقافية السعودية في كندا وجهت نداء هذا الأسبوع.

ولم يتضح بعد سبب السماح بتمديد بقاء هؤلاء الأطباء، رغم أن طلاب سعوديين في أنحاء كندا، كانوا قد سارعوا لترتيب أمورهم وحجز رحلات جوية لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أصدرت السعودية أمرا لجميع طلابها بالعودة إليها بحلول نهاية الشهر، بعدما أثار غضبها نداء وجهته لها كندا بإطلاق سراح نشطاء.

وأكد سبادافورا "لدينا التزام شفهي بأن يكون هناك تمديد لموعد العودة إلى 22 سبتمبر بدلا من 31 أوت، مضيفا أن الكليات تنتظر تأكيدا مكتوبا من حكومة السعودية بإمكان المتدربين البقاء".

ومن جانبها، أكدت جامعة دالهاوسي في مدينة هاليفاكس وجامعة مكماستر في مدينة هاميلتون بمنطقة تورونتو تمديد بقاء طلابهما السعوديين.

ويذكر، أن السعودية كانت قد جمدت أيضا المعاملات التجارية مع كندا وطردت سفيرها وأوقفت استيراد الحبوب من كندا.