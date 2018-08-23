فضّلت وزارة السكن والعمران توزيع 30 ألف سكن المبرمجة في 20 أوت خلال أيام شهر أوت، حسب برنامج الولاة، بسبب تزامن هذه المناسبة الوطنية مع عيد الأضحى المبارك وعطلة العيد من ولاة الجمهورية.

أمرت الحكومة ولاة الجمهورية بتوزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ السكنية عبر 40 ولاية، خلال أيام شهر أوت، بعدما كانت مبرمجة للتوزيع في ثالث أكبر عملية توزيع للسكن العمومي خلال الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام والهجوم القسنطيني، بسبب تزامنها مع عطلة عيد الأضحى المبارك وكذلك عطلة الكثير من الولاة في هذه المناسبة الوطنية والدينية، والمنتظر التحاق أغلبهم بمكاتبهم في 26 أوت القادم.

تم حسب مصادر "الخبر" تكليف الولاة بالإشراف على عملية التوزيع حسب أجندتهم، خلافا لعمليات التوزيع السابقة التي أشرف عليها وزراء الحكومة في عدة ولايات من الوطن في عملية أولى كانت عشية عيد الفطر المبارك، وأخرى في الخامس جويلية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب. وتضم عملية التوزيع المبرمجة هذا الشهر 29130 وحدة سكنية، منها 14700 سكن عمومي إيجاري بنسبة قاربت 50 بالمائة من الحصة المبرمج توزيعها، وهي أكبر حصة للتوزيع، تليها السكنات الريفية بحوالي 7300 سكن ريفي بنسبة إجمالية قاربت 25 بالمائة، ثم سكنات البيع بالإيجار بنسبة 12 بالمائة بمجموع 3500 سكن، فالسكنات الاجتماعية التساهمية بنسبة 8 في المائة بحصة تصل 2200 وحدة سكنية، والتجزئات السكنية الاجتماعية بنسبة 4 في المائة بمجموع 1200 سكن و230 سكن ترقوي عمومي ضمن البرنامج الجديد.

ويتوزع هذا البرنامج السكني على 40 ولاية من الوطن، منها 12 ألف وحدة سكنية بولايات الجنوب العشر من مختلف الصيغ، منها ولاية ورڤلة بحوالي 1682 وحدة سكنية، من بينها 635 وحدة سكنية عمومية إيجارية.

كما تضم ولايات مثل تيارت وباتنة حصصا معتبرة من السكن يتم توزيعها خلال شهر أوت، على أن يتم توزيع حصص مماثلة في الفاتح نوفمبر المقبل في عيد الثورة أين يرتقب توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية حسب الإحصائيات الأولية التي أعدتها مديريات السكن إثر استكمال أشغال الإنجاز والتهيئة في البرامج السكنية المسجلة.

للإشارة، فقد وزعت وزارة السكن والعمران 50 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني في عيد الفطر المبارك و56 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في عيد الاستقلال.

وأشارت مصادر "الخبر" إلى أن سكنات عدل غير مبرمجة للتوزيع في الجزائر العاصمة خلال شهر أوت، في انتظار استكمال أشغال التهيئة في بعض المواقع، على أن توزع حصة معتبرة في شهر سبتمبر من أصل البرنامج الذي يضم 170 ألف وحدة سكنية بولاية الجزائر، بعد إضافة 20 ألف وحدة هذا العام من أصل 120 ألف وحدة على المستوى الوطني.