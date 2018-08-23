يجرى لقاء جمعية أمل عين مليلة ووفاق سطيف لحساب تسوية رزنامة الجولة الثانية من الرابطة الأولى، يوم السبت على الساعة (17:00)بملعب 1 نوفمبر 1954 بباتنة، حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

وجاء قرار اللعب بباتنة بعد أن رفضت لجنة معاينة الملاعب تأهيل ملعب دمان دبيح بعين مليلة.

وكانت الجمعية، التي عادت إلى حظيرة الكبار بعد 16 عاما من الغياب، قد فازت خلال الجولة الأولى على البساط أمام شباب بلوزداد الذي غاب عن اللقاء.

نفس الشيء بالنسبة لنجم مقرة في الرابطة الثانية الذي "سيستقبل" منافسه ترجي مستغانم يوم السبت (سا 17:00) بملعب 8 ماي 1945 بسطيف وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة، بسبب عدم تأهيل ملعبه.