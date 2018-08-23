ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بعين قزام، 19 جهاز كشف عن المعادن و 16 مطرقة ضغط و 10 مولدات كهربائية و05 دراجات نارية، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وفي سياق متصل، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بورقلة، 34000 وحدة من مادة التبغ، في حين تم حجز 135 قرص مهلوس بباتنة.



ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، على إثر عمليات متفرقة، 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.