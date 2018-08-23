بلغت نسبة التزام التجار بالمداومة خلال يومي عيد الأضحى، و التي شملت قرابة 51.000 تاجر تم تجنيدهم من طرف وزارة التجارة لهذا الغرض، 99.88 %.

وكشف مدير الرقابة الاقتصادية و قمع الغش بالوزارة عبد الرحمان بن هزيل لوكالة الأنباء الجزائرية، أن :"هذه نسبة جد مرضية و نحن نحيي التجار على التزامهم" مشيرا إلى أن عدد التجار المداومين تضاعف مقارنة مع عيد 2017.

و من بين 1.9 مليون تاجر رسمي ينشط بالجزائر، بلغت نسبة التجار المسخرين للمدامة 2.5 % بزيادة 47 % مقارنة مع السنة الماضية.

و من مجموع 50.806 تاجر معني بالمداومة تم تسخير 5.506 مخبزة زائد 10 % مقارنة بـ 2017، و 33.013 تاجر مواد غذائية وخضر وفواكه و11.949 تاجر في نشاطات أخرى إضافة إلى 462 وحدة إنتاجية: 136 ملبنة و283 مطحنة و43 وحدة لإنتاج المياه المعدنية.

و قصد مراقبة مدى احترام المداومة، تم تجنيد 2.219 عون رقابة تابعين لنفس المديرية.

و بخصوص إجبارية استئناف النشاط مباشرة بعد يومي العيد، طبقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الصادر في 10 جوان 2018، ذكر بن هزيل أن مديريته تعكف حاليا على تقييم نسبة احترام هذا الإجراء.

و ذكر بأحكام القانون الجديد التي تقضي بفرض غرامات مالية تتراوح بين 30.000 دج و 200.000 دج بالنسبة للمخالفين سواء فيما يتعلق بالمدامة أو استئناف النشاط إلى جانب عقوبات إدارية تتعلق بغلق المحل بقرار من الوالي.

من جهة أخرى، يجري حاليا التفكير في تحسين إجراء المداومة من خلال إشراك التجار الناشطين في أسواق الجملة للخضر والفواكه على سبيل المثال وذلك قصد خدمة أكبر عدد ممكن من المستهلكين.