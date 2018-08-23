تم جمع حوالي 900.000 من جلود أضاحي العيد على مستوى الولايات النموذجية الستة التي تم اختيارها للقيام بهذه العملية و التي تجاوزت الهدف المسطر.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة والمناجم اليوم الخميس، أن هذه العملية الأولى من نوعها والتي بادرت بها وزارة الصناعة و المناجم مست ست ولايات عبر التراب الوطني و هي الجزائر، وهران، سطيف، قسنطينة، جيجل.

وبالإضافة إلى الجلود التي تم جمعها سيتم أيضا استرجاع حوالي 500 طن من الصوف سيوجه جزء كبيرا منها نحو التصدير.

و أكد المهنيون أن النوعية الجيدة لجلد وصوف الماشية بالجزائر تستعمل في تصنيع منتجات فاخرة للعديد من العلامات الدولية.

ومن شأن الجلود التي تجمع بعد معالجتها السماح للمهنيين بتوفير حاجيات السوق الداخلي و أيضا التصدير نحو الخارج.

و ستقوم قريبا وزارة الصناعة و المناجم بتشكيل فريق عمل موسع مشكل من كل الأطراف الفاعلة من أجل التحضير لتوسيع العملية لتشمل كل ولايات الوطن ابتداء من عيد الاضحى 2019 .