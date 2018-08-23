أكد جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، في ندوة صحفية اليوم، تسجيل 41 حالة اصابة بوباء الكوليرا مع تسجيل حالة وفاة.

وأفاد المتحدث أنه تم تسجيل 22 حالة مؤكدة بالبليدة، و5 حالات بالعاصمة، و5 أخرى بولاية تيبازة، وثلاثة حالات بالبويرة.

وعرف مستشفى بوفاريك حالة استنفار قصوى خلال اليومين الماضيين، بتوافد عشرات المصابين تظهر عليهم أعراض الكوليرا، من بينهم المدرب الوطني للملاكمة الذي فارق الحياة أمس.

من جهته وفي الندوة الصحفية ذاتها، قال الزبير حراث، مدير معهد باستور أن الأبحاث متواصلة لمعرفة مصدر هذه الاصابات، مستبعدا أن يكون الماء الشروب هو المصدر، بعد أن استبعدت التحاليل التي أجريت على 20 نقطة تلوث المياه، مرجحا أن يكون المصدر أغذية في انتظار ما ستكشف عنه التحاليل المخبرية.