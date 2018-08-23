تم في الساعات الأولى من نهار اليوم الخميس، بعنابة، إجراء معاينة صحية لمجموعة تتكون من 13 شابا و ذلك بعد إفشال محاولتهم للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت خلية الاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الفحص الطبي الذي أجري على أفراد هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 33 سنة قام به الفريق الطبي للحماية المدنية و ذلك في حوالي الساعة الثالثة صباحا، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للموقوفين "جيدة".

وينحدر عناصر هذه المجموعة الذين كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط من ولاية عنابة والمناطق المجاورة لها.