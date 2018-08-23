استدعي الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي للمنتخب الوطني لكرة القدم تحسبا للمباراة أمام غامبيا لحساب اليوم الثاني من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019، مسجلا بذلك عودته لصفوف "الخضر" بعد عام من الغياب.

وكتب ناديه السعودي على صفحته للتواصل الاجتماعي تويتر ما يلي:"استدعاء حارس الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي للمشاركة مع منتخب بلاده في أيام الفيفا من 3 إلى 11 سبتمبر"، علما و أن مباراة غامبيا مقررة يوم 7، 8 أو 9 سبتمبر بالعاصمة بانغول.

و لم يلعب مبولحي، الذي ابعد من طرف رابح ماجر، منذ حوالي عام مع "الخضر". كما رفض بعد ذلك دعوة الناخب الوطني السابق بحجة "نقص المنافسة".

وسيتم الكشف نهاية الأسبوع الجاري عن قائمة اللاعبين المعنيين باللقاء أمام غامبيا من طر ف الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الذي أمضى عقدا لمدة 4 سنوات مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.