سّلم إرهابي نفسه، اليوم الخميس، للسلطات العسكرية بتمنراست، يتعلق الأمر بالمسمى "قدوري عبد السلام "، المدعو "ديسي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، اليوم 23 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "قدوري عبد السلام "، المدعو "ديسي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013 .الإرهابي كان بحوزته بندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف ومخزن ذخيرة مملوء".

وأضاف البيان، ان "هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي تؤكد عزم وإصرار قواتنا المرابطة على طول الشريط الحدودي في الحفاظ على أمن وحماية الوطن".