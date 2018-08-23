أكد المدير الفني لفريق ليون الفرنسي ، جينيسيو برونو، أن نجم فريقه الدولي نبيل لفقير يشعر بحزن شديد عقب فشل صفقة انتقاله إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مدرب فريق ليون للصحافة الفرنسية أن اللاعب حزين وغاضب للغاية بسبب تعطل صفقة انتقاله خاصةً أنه كان قريبا للغاية من الانتقال للنادي الإنجليزي ، قبل أن يصرف النظر عن ضمه بسبب معاناته من مشكلة في القدم اليسرى، قبل أن يحاول فريق تشيلسي ضم اللاعب في الساعات الأخيرة من الميركاتو الإنجليزي لكنه أخفق في ذلك .