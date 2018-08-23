أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر أن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح العام الأولى لمجموعة الطاقة الوطنية "أرامكو السعودية".

وكانت وكالة "رويترز" نشرت أمس الأربعاء أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة مع تحول اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على حصة في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وقال التقرير إن من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا في عملية الإقتراض على أن يتم اختيار البنوك الرئيسية في وقت لاحق من اليوم الخميس.