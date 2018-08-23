أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها بين لندن وطهران "بسبب عدم جدواها اقتصاديا".

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم الشركة (لم تذكر اسمه) قوله: "نحن بصدد تعليق خدماتنا حيث إن عملياتنا غير مجدية اقتصاديًا حاليا". وأضاف: "نأسف لأي إرباك قد يسببه هذا الأمر لعملائنا الذين يخططون للسفر، ونبحث مع شركائنا توفير بدائل أخرى لهم". وقالت الشركة في بيان إنها ستوقف الرحلات اعتبارا من سبتمر المقبل.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى إيران اعتبارا من الشهر المقبل أسوة بالخطوط البريطانية. ونقل موقع "ذا لوكال فرانس" المحلي عن الشركة، أن قرار تعليق الرحلات جاء بسبب "عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الرحلات".

وكانت الشركة قد خفضت رحلاتها بالفعل بين باريس وطهران من ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى رحلة واحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، حسب المصدر نفسه. وجاء قرار الشركة الفرنسية بعد نحو ساعة من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها بين لندن وطهران "بسبب عدم جدواها اقتصاديا".