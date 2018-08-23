توفي 46 شخصا وأصيب 1552آخرون بجروح في 2398 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت الجاري على مستوى المناطق من الوطن حسب ما أورده الخميس بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية أثقل حصــيلة على مستوى ولايــة إليزي بوفاة 07 أشخاص و جرح 05 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 03 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2479 تدخلا سمح بإخـــماد 1979 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.أمــا فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5103 تدخـلات فـي نفس الفترة لتغطية 4532 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

وقد سجلت وحدات الحماية المدنية مجموع 21169 تدخلا إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 11257 تدخــلا خاصا بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1567 جريحا و تحويل 9358 مريضا إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.