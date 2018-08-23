أظهرت دراسة رياضية حديثة أن ريال مدريد هو النادي الأكثر شعبية في العالم متقدما على كبار أوروبا مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وبرشلونة على الترتيب.

وكشفت الدراسة أن الملكي هو الأكثر ظهورا في البحث على الإنترنت في العام الجاري حتى 22 من الشهر الحالي، حسب معلومات نشرها محرك البحث "غوغل".

ويتصدر الميرينغي الأرقام في 97 دولة من قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا.

وتقدم الريال على فرق أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول في أوروبا.

وفي أفريقيا نافس ريال مدريد على الصدارة عدة فرق أيضا، كأرسنال ومان يونايتد وليفربول، والتي تتقدم في مناطق محدودة من القارة السمراء.

ولم تختلف الصورة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا الجنوبية.

أما في آسيا فتقدم "لوس بلانكوس" على "المدفعجية والشياطين الحمر والليفر والبرسا.

واللافت أن البرسا غريم الريال احتل المركز الخامس عالميا ومركزا متأخرا جدا في أوروبا.

وتبقى معرفة مدى تأثير رحيل نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو على أرقام الريال المستقبلية، وهو الذي ساهم بفوز الريال بأربعة ألقاب في دوري الأبطال في السنوات الخمس الماضية.