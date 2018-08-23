أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو ، أول أمس الخميس ، زاهق روح جزار بتيزي وزو الحبس المؤقت حيق وجه له تهمة القتل العمدي مع سبق الإسرار و الترصد .حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو ، أرسل للصحافيين عصر أول أمس الخميس ، إن مصالح الشرطة قد ألقت القبض على الجاني بعد وقوع الجريمة على مستوى محطة نقل المسافرين القديمة المحاذية لمقر أمن ولاية تيزي وزو و تم إسترجاع سلاح الجريمة سكين أما فيما يخص فحسب الوثيقة نفسها إن سبب وقوع الجريمة هذه خلاف تافه بين الضحية و زاهق روحه. يذكر الجريمة هذه ،التي ذهب ضحيتها رب أسرة أ. أ البالغ من العمر 38 سنة ، وقعت عشية يوم العيد الأضحى بالشراع الرئيسي لمدينة تيزي وزو عبان رمضان مقترفها شاب يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية ميلة .