أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو ، أول أمس الخميس ، زاهق روح جزار بتيزي وزو الحبس المؤقت حيث وجه له تهمة القتل العمدي مع سبق الإسرار و الترصد .

جاء في بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو ، أرسل للصحافيين عصر أول أمس الخميس ، إن مصالح الشرطة قد ألقت القبض على الجاني بعد وقوع الجريمة على مستوى محطة نقل المسافرين القديمة المحاذية لمقر أمن ولاية تيزي وزو وتم إسترجاع سلاح الجريمة سكين أما فيما يخص سبب وقوع الجريمة فهو خلاف تافه بين الضحية و زاهق روحه. يذكر أن الجريمة، التي ذهب ضحيتها رب أسرة أ. أ البالغ من العمر 38 سنة ، وقعت عشية يوم العيد الأضحى بالشارع الرئيسي لمدينة تيزي وزو عبان رمضان مقترفها شاب يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية ميلة .