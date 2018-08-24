في إطار محاولتها التأقلم مع سوق العمل، أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن فتح 40 مؤسسة تكوينية جديدة تابعة للقطاع خلال الدخول المهني المقبل. وذكرت الوزارة أن عدد التخصصات المدرجة هذه السنة قُدر بـ478 تخصص إلى جانب 23 شعبة اقتصادية، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من قبل بفتح 7 تخصصات جديدة لفائدة المترشحين المتحصلين على مستوى الثالثة ثانوي والراغبين في التسجيل للحصول على مستوى تقني سامٍ في تسيير أشغال ترميم التراث المبني، صناعة البلاستيك، تركيب وصيانة أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة وتسيير التجارة بالتجزئة وغيرها من التخصصات.



