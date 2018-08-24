شدّد المدير العام لمعهد باستور البروفيسور حرّاث، أمس الخميس على ضرورة التزام المواطنين بتدابير الوقاية تجنبا لانتشار وباء الكوليرا الذي ثبت رسميا وصوله إلى أربع ولايات و يتعلق الأمر بالعاصمة و البليدة و تيبازة و البويرة. و أكد حراث ضرورة تجنّب استهلاك مياه الآبار والصهاريج و الخزانات، مطمئنا سكان المناطق المعنية بسلامة مياه الشرب الموزعة من قبل المؤسسة الجزائرية للمياه (سيال).

وكشف مدير معهد باستور في ذات السياق، بأن نتائج التحليل التي تم إجراؤها على عدد من نقاط المياه التي يستعملها بعض المواطنين للشرب كالآبار والخزانات ومنابع المياه الطبيعية، أثبتت وجود أنواع مختلفة من الجراثيم التي لا علاقة لها ببكتيريا الكوليرا، إلا أنها تشكّل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ، مشددا على ضرورة الالتزام بغلي الماء و تعقيمه بقطرات من ماء جافيل قبل استهلاكه بساعات.

من جهة أخرى أكّد البروفيسور حرّاث، على ضرورة حرص المواطنين و خاصة سكان المناطق المعنية بالوباء، على تعقيم الخضر والفواكه إلى جانب الحرص على تنظيف الأيادي بالمعقمات أكثر من مرة في اليوم الواحد، تفاديا لانتقال الوباء عن طريق الأيادي على اعتبار أنه من المعروف أن النسبة الأكبر لأسباب انتقال العدوى تكون عن طريق ملامسة الأيادي.

في سياق متصل، دعا ذات المختص أهالي المصابين لتجنب زيارة المرضى إلى حين ثبوت شفائهم بشكل نهائي من المرض، وهو ما يتم تنفيذه فعليا عبر المستشفيات التي تستقبل هذه الحالات في بوفاريك في البليدة والقطار العاصمة، حيث تم عزل المصابين ومنع أي نوع من الزيارات عنهم.