أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن مبادرة خيرية "محفظة اليتيم" موجهة للتلاميذ المعوزين واليتامى، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أنه تم تكليف مجالس سبل الخيرات التابعة لمؤسسة المسجد عبر كل ولايات الوطن بالتنسيق مع المصالح الولائية المختصة بالحساب المركزي لصندوق الزكاة التي ستخصص للمبادرة.

وأوضح ذات المصدر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تسعى من وراء إطلاق هذه المبادرة إلى "تقديم يد المساعدة للفئات المحتاجة من أبناء المجتمع وتحقيق الأدوار الدينية والاجتماعية التي يضطلع بها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، لاسيما ما تعلّق بدور صندوق الزكاة في التكافل الاجتماعي".

دعت الوزارة في بيانها "هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية وذوي البر والإحسان من المواطنين للمساهمة في هذه الحملة الوطنية والمشاركة الواسعة والفعالة فيها لتشمل أكبر عدد من اليتامى والمعوزين".

للإشارة فإن الدخول المدرسي لموسم 2018 ـ 2019 مقرر انطلاقه رسميا في الخامس سبتمبر المقبل.