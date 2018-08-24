برنامج المباريات المتأخرة لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس"، المقررة يوم السبت (سا 00: 17):



الجزائر (20 أوت 1955): نصر حسين داي - اتحاد الجزائر

باتنة: جمعية عين مليلة - وفاق سطيف (دون جمهور)

تاجنانت: دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر



مباريات لعبت :

مولودية بجاية - شبيبة القبائل 1-1

اتحاد بلعباس - أولمبي المدية 1-2

شبيبة الساورة - مولودية وهران 2-0

أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة 0-0

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0-0



الترتيب نقاط لعب

1. مولودية بجاية 4 2

--. شبيبة الساورة 4 2

3. وفاق سطيف 3 1

--. جمعية عين مليلة 3 1

--. اتحاد الجزائر 3 1

--. أولمبي المدية 3 2

7 . شبيبة القبائل 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو 2 2

11. نصر حسين داي 1 1

--. مولودية الجزائر 1 1

--. مولودية وهران 1 2

14. دفاع تاجنانت 0 1

--. اتحاد بلعباس 0 2

16. شباب بلوزداد -2 2



ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.