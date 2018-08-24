الرابطة الأولى: برنامج المباريات المتأخرة
برنامج المباريات المتأخرة لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس"، المقررة يوم السبت (سا 00: 17):
الجزائر (20 أوت 1955): نصر حسين داي - اتحاد الجزائر
باتنة: جمعية عين مليلة - وفاق سطيف (دون جمهور)
تاجنانت: دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر
مباريات لعبت :
مولودية بجاية - شبيبة القبائل 1-1
اتحاد بلعباس - أولمبي المدية 1-2
شبيبة الساورة - مولودية وهران 2-0
أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة 0-0
نادي بارادو - شباب بلوزداد 0-0
الترتيب نقاط لعب
1. مولودية بجاية 4 2
--. شبيبة الساورة 4 2
3. وفاق سطيف 3 1
--. جمعية عين مليلة 3 1
--. اتحاد الجزائر 3 1
--. أولمبي المدية 3 2
7 . شبيبة القبائل 2 2
--. شباب قسنطينة 2 2
--. أهلي برج بوعريريج 2 2
--. نادي بارادو 2 2
11. نصر حسين داي 1 1
--. مولودية الجزائر 1 1
--. مولودية وهران 1 2
14. دفاع تاجنانت 0 1
--. اتحاد بلعباس 0 2
16. شباب بلوزداد -2 2
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.