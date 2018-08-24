يغيب الدولي الجزائري لنادي نوتينغهام فورست، عدلان قديورة، عن لقاء بيرمنغهام سيتي يوم السبت (30: 17) ضمن فعاليات الجولة الخامسة من البطولة الإنجليزية (القسم الثاني)، بعد تعرضه لكسر في عظام الوجنة اليسرى، حسب ما نشرته الصحافة المحلية اليوم الجمعة.

وقال مدرب النادي الإنجليزي، إتور كارنكا: ''تعرض لكسر صغير ولكن الإصابة لا تدعو للقلق. الطاقم الطبي يعمل من أجل إيجاد أفضل الحلول في أسرع وقت من أجله ومن أجل الفريق، الشيء الوحيد الذي يمكن أن أؤكده أنه لن يشارك في اللقاء القادم''.

وتعرض قديورة لإصابة على مستوى الوجه في لقاء ويغان (2-2).

وكان الجزائري قد تألق أمام ويست هام (1-1) ضمن فعاليات الجولة الرابعة من البطولة الإنجليزية (الدرجة الثانية).

أما مواطنه هلال العربي سوداني الوافد الجديد في صفوف نوتينغهام سيسجل مشاركته يوم السبت.

ويضم اللاعب السابق لأولمبي الشلف في رصيده هدفين من أصل ثلاث مباريات في الدرجة الثانية.