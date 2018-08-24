أثار تسجيل 41 حالة إصابة بوباء الكوليرا بالجزائر، حالة من الخوف في صفوف التونسيين من إمكانية انتقال العدوى خاصة في ظلّ التقارب الجغرافي وكثرة التّبادلات التّجارية والسّياحية بين البلدين، وهو ما شكّل كذلك تساؤلات حول استعدادات وزارة الصّحة للوقاية التونسية.



وحسب موقع "تونس الرّقمية" قال محمد الرّابحي مدير حفظ الصّحة بوزارة الصّحة التونسية، و المكلف بمتابعة ملف الكوليرا، أنّ الوزارة وضعت برنامجا للوقاية من وباء الكوليرا لاسيما بالمناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، يتمّ فيه مراقبة المياه والمواد الغذائيّة لأنّ هذه الجرثومة تنتقل أساسا عبر المياه أو الأغذية.

وأضاف الرّابحي أنّ الوزارة ستقوم كذلك بنشر بلاغ لإعلام و توعية المواطنين بطرق الوقاية والمتمثّلة في نظافة الجسم وغسل الأيدي بالصابون و استعمال الجافيل في غسل الخضر والغلال و الأوعية التي تخزّن فيها المياه، و أيضا الامتناع عن التزود بالمياه من مصادر غير معلومة.