انتحر حاج عراقي في عقده الخامس، اليوم الجمعة، بإلقاء نفسه وسط صحن الطواف في مكة المكرمة.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في حالة الانتحار وجرى تسليم ملف القضية لمخفر شرطة الحرم لاستكمال كل الإجراءات.

وأوضحت أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للمملكة، قفز الحاج العراقي من سطح الحرم من جهة القبب لتوسعة الملك فهد، وسقط بصحن الطواف، محدثا إصابة لاثنين من الطائفين.

يأتي ذلك في وقت يختتم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، حيث يواصل الحجاج المتأخرون رمي الجمرات، وعقب الانتهاء من رمي الجمار يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الوداع قبل مغادرة مكة.

وغالبا ما يتجه المتعجلون بعد إنهاء طواف الوداع، آخر مناسك الحج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف وأداء الصلاة فيه.