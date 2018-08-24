تدخلت اليوم فرقة الحماية المدنية ببئر العاتر جنوب تبسة على مستوى مسكن يقع بجانب دار الشباب لرفع جثة شخص متوفي بحسب المعلومات الأولية منذ أكثر من 3 أيام، بالنظر إلى حالة التعفن المتقدمة التي وجدت عليها الجثة.

وقد نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية العمومية الدكتور التيجاني هدام ببئر العاتر فيما أمر وكيل الجمهورية بإجراء الخبرة العلمية وتحرير تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة بعد التعرف على هوية المتوفي ويتعلق الأمر بـ "د.ع" ، عامل بمركز التكوين المهني.