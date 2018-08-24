أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، لمسيرة سلمية بقرية بلعين، الواقعة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك في إطار التحركات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال المتمركزين عند بوابة الجدار المقام على أراضي القرية، أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن المسيرة انطلقت من وسط القرية، ورفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، وصولا إلى بوابة الجدار بالقرب من منطقة "أبو ليمون"، ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية الداعية إلى الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروها.

وأضاف المصدر ذاته أن مسيرة اليوم، التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، تأتي وفاء وانتصارا للقدس والمقدسات الإسلامية، وتنديدا بصفقة القرن.