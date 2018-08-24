قضت محكمة الجنح بتيزي وزو ، أمس الخميس ، بـ 5 و3 سنوات سجنا نافذا في حق لصين إتهما بالسرقة بالكسر ضبطا في حالة تلبس .

حسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو ، تمكن عناصر الأمن الحضري الثامن من إلقاء القبض على لصين في حالة تلبس بسرقة منزل يقع بحي تالاعلام بمدينة تيزي وزو ،عقب تلقيهم مكالمة هاتفية من مواطن أشعرهم بوقوع الجريمة .

حسب ذات المصدر ، مكن التنقل الفوري لأعوان الأمن من استرجاع مبلغ مالي بحوزة اللصين ، البالغان من العمر32 و 43 سنة مسبوقين قضائيا، كما عثر بحوزتهما على كمية معتبرة من الذهب الأصفر و الأبيض .

حسب المصدر ذاته قضت المحكمة بسجن أحد اللصين بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بخمسمائة ألف دج و بـ 3 سنوات سجنا نافذا و عشرين ألف دج غرامة للمتهم الثاني.