يحي المجلس الشعبي لبلدية أقني قغران بدائرة واضية مسقط رأس المطرب الكبير الشيخ سليمان عازم بالتنسيق مع الحركة الجمعوية و لجان قرى البلدية و مجتمعه المدني مرور قرن على ميلاد سليمان عازم الذي يعتبره الملاحظون إحد "إكونات " الطرب الجزائري .



حسب فريد بشوش رئيس بلدية أقني قغران يتضمن برنامج الإحتفالية أسبوع ثقافي يمتد من يوم الثلاثاء 28 أوت لغاية 1 سبتمبر يتضمن عدة أنشطة ثقافية فنية و دورة كروية . حسب المصدر نفسه الإحتفالية تمتد لغاية شهر أوت 2019 و ستنظم بعدة ولايات من الوطن .