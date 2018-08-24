احتفال بمرور 100 سنة على ميلاد سليمان عازم

ثقافة
24 أغسطس 2018 () - علي رايح
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يحي  المجلس الشعبي لبلدية أقني قغران بدائرة واضية  مسقط رأس المطرب الكبير الشيخ  سليمان عازم  بالتنسيق مع الحركة الجمعوية و لجان قرى البلدية و مجتمعه المدني مرور قرن على ميلاد سليمان عازم الذي يعتبره الملاحظون إحد "إكونات " الطرب الجزائري .

حسب فريد بشوش رئيس بلدية أقني قغران يتضمن برنامج الإحتفالية أسبوع ثقافي يمتد من يوم الثلاثاء 28 أوت لغاية 1 سبتمبر يتضمن عدة أنشطة ثقافية فنية و دورة كروية . حسب المصدر نفسه الإحتفالية تمتد  لغاية شهر أوت 2019  و ستنظم بعدة ولايات من الوطن .

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