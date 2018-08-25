يتداول الشارع في بلدية سيدي الجيلالي جنوبي تلمسان، هذه الأيام، حادثة غريبة شهدتها البلدية، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى بلديات الوطن، والتي تحقق بشأنها مصالح الأمن. وتتمثل هذه الحادثة الغريبة في إجراء عقد زواج في جنح الليل، أشرف عليه نائب رئيس البلدية. الحادثة وقعت بعد ضبط شاب في حالة تلبس مع عشيقته، ليساق إلى مقر البلدية ليلا للإمضاء على عقد الزواج بهذه المرأة. لكن الغريب في الأمر هو كيف تم سحب سجل عقود الزواج الذي يوضع رفقة سجلات الميلاد والوفيات في خزانة حديدية لا تفتح إلا عند الضرورة وفي النهار، وهو ما جعل البعض يصف ما حدث بحالة الفوضى التي تعيشها البلدية.



