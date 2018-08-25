ذكرت مصادر مسؤولة بولاية سكيكدة أن المريض ينتظر بمصلحة الاستعجالات لمستشفى بدائرة من الدوائر الكبرى بولاية سكيكدة لأكثر من أربعة أيام من أجل الحصول على سرير في مصلحة من المصالح التي يوجهه إليها الطبيب، وسبب هذا الانتظار راجع إلى افتقار المستشفى للأسرة الكافية، حيث يبقى المريض ينتظر بمصلحة الاستعجالات التي بدورها تعاني من نقص الأسرة. وتقول ذات المصادر إن المريض قد يشفى من مرضه وهو لم يرقد بالمصلحة التي وجهه إليها الطبيب المختص، وقد تسوء حالته كذلك وهو في قائمة الانتظار.



